Slovacchia: premier firma accordo per il prefinanziamento del Pnrr

- Il premier slovacco, Eduard Heger, ha firmato un accordo con la Commissione europea per ricevere i primi fondi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La prima erogazione, che avverrà nelle prossime settimane, ammonta a circa 822 milioni di euro, pari al 13 per cento del totale destinato alla Slovacchia. “Molti vedono il Pnrr solo come un grosso pacchetto di denaro con il quale costruire nuovi asili, riparare scuole e ospedali, costruire piste ciclabili e rinnovare abitazioni. Tuttavia, il Pnrr è innanzitutto destinato alle riforme. Il suo scopo è di cambiare la Slovacchia in meglio, di portarla più vicino ai Paesi sviluppati dell’Unione europea e di prepararla al futuro”, ha detto il premier. (Vap)