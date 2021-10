Imprese: Enel ospita evento ufficiale pre-Cop26 “Circular cities: impacts on decarbonization and beyond”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Milano "Circular cities: impacts on decarbonization and beyond", evento organizzato da Enel nell'ambito degli appuntamenti ufficiali italiani pre-Cop26 incentrato sulle città circolari, in particolare sulle attuali sfide chiave delle città e sulle possibilità di riprogettazione secondo i principi dell'economia circolare, al fine di raggiungere gli obiettivi globali di decarbonizzazione, miglioramento della resilienza delle città e aumento della qualità di vita. Stando al relativo comunicato stampa, l'evento è stato aperto da Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del comune di Milano, e da Anna Richardson, consigliere per la Sostenibilità e la Carbon reduction della città di Glasgow, in qualità di rappresentanti delle città che ospitano gli eventi pre-Cop26 e Cop26. All’incontro ha partecipato anche il presidente di Enel, Michele Crisostomo, parlando di come le città abbiano dovuto reinventarsi nel corso dei secoli e di cosa occorra fare per affrontare le sfide di oggi, quali il cambiamento climatico, l'inquinamento, l'esclusione sociale e la qualità di vita. “Le città sono i luoghi in cui la civiltà si è evoluta, offrendo opportunità inedite per lo sviluppo sociale ed economico dei loro abitanti: le proiezioni odierne confermano che il livello di urbanizzazione crescerà a livello globale, portando ad agglomerati sempre più vasti, complessi e difficili da gestire”, ha detto, aggiungendo che riprogettare le città per renderle più sostenibili, vivibili e resilienti sarà “di fondamentale importanza sia per garantire una buona qualità di vita per le persone sia per tutelare l'ambiente a livello locale e globale”. (segue) (Com)