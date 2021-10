Imprese: Enel ospita evento ufficiale pre-Cop26 “Circular cities: impacts on decarbonization and beyond” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Enel, ha continuato, ci impegniamo a rendere la visione della città circolare una realtà attraverso nuovi approcci progettuali che combinano diverse soluzioni avanzate, come le energie rinnovabili, la mobilità elettrica e strumenti per monitorare e migliorare la circolarità sviluppati per le città. “Un esempio è il circular city index recentemente lanciato da Enel X, disponibile gratuitamente per tutti i comuni italiani che desiderano misurare gli indicatori chiave di prestazione della circolarità attraverso gli open data”, ha concluso. Durante l'evento è intervenuto anche Alan Belfield, amministratore delegato di Arup, azienda leader a livello mondiale nel settore dell'ambiente costruito. È stato poi presentato lo studio che Enel, in collaborazione con Arup, Enel Foundation e con il supporto di Università Bocconi di Milano, Università di Genova e Università de Los Andes di Bogotà, sta portando avanti per Cop26. Lo studio, con un focus specifico su Milano, Genova, Glasgow e Bogotà, esplora in che modo le città possono contribuire in misura significativa a raggiungere gli obiettivi globali di decarbonizzazione, migliorando al contempo la resilienza della città e la qualità di vita. Infine, due tavole rotonde sono state dedicate alla discussione di queste sfide da diverse prospettive, con i contributi di Claudia López, sindaco di Bogotà, Marco Bucci, sindaco di Genova, Silvio Barbero, vicepresidente Unisg, Maria Chiara Pastore, R&D Director presso Stefano Boeri Architetti, Oriana Romano, responsabile dell'Unità Water, Governance and Circular economy in Cities dell'Ocse, José Luis Samaniego, direttore dello Sviluppo sostenibile della Cepal e Caterina Sarfatti, direttrice del programma Inclusive Climate Action C40. (Com)