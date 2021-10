Expo 2020: Italia e San Marino firmano protocollo di intesa a Esposizione universale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra i Commissariati generali per la partecipazione dell'Italia e di San Marino a Expo 2020 Dubai è al centro di un protocollo d'intesa firmato oggi a Dubai a poche ore dalle inaugurazioni ufficiali dei Padiglioni dei due Paesi alla prima Esposizione Universale nel mondo arabo. Lo riferisce una nota del Commissariato italiano per la partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai. La cooperazione tra i due Paesi è stata instaurata alla luce di un universo di valori condivisi di carattere storico, linguistico nonché da una continuità territoriale e dall'importante cooperazione bilaterale in campo economico e turistico sancito anche dagli ultimi importanti incontri a livello ministeriale e dalla collaborazione reciproca nelle organizzazioni internazionali. (segue) (Res)