Expo 2020: Italia e San Marino firmano protocollo di intesa a Esposizione universale (2)

- Nello specifico, il protocollo di intesa firmato in data odierna dai Commissari Mauro Maiani (San Marino) Paolo Glisenti (Italia) alla presenza del sottosegretario di Stato degli Affari Esteri Benedetto Della Vedova e del segretario di Stato per il Turismo e l'Expo Federico Pedini Amati, prevede una sincera collaborazione nell'ambito Expo articolata in un reciproco e diretto flusso di comunicazioni e informazioni che favoriscano la visita di delegazioni, fornitori e nuovi stakeholder a Dubai. L'obiettivo finale sarà dunque quello di garantire supporto e visibilità alle iniziative programmate dai singoli Padiglioni nei momenti più salienti di questa straordinaria manifestazione. (segue) (Res)