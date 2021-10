Venezuela: Maduro annuncia esercitazione miliare a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato che a ottobre si terrà l’esercitazione militare Escudo Bolivariano in tutto il Paese. L’annuncio è stato fatto durante la cerimonia dei 16 anni del comando strategico operazionale della forza armata nazionale bolivariana (Ceofanb). "Tutte le Regioni della Difesa Integrale devono avere un potente centro di addestramento e un poligono di tiro in modo che tutto il personale militare sia adeguatamente addestrato", ha detto Morales e ha chiesto di prestare attenzione alla "strategia dell'oligarchia colombiana" per infiltrarsi nel Paese con gruppi terroristici e narcotrafficanti dalla Colombia. (Vec)