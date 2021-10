Covid: 3.405 nuovi casi, indice positività all’1,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3.405 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando erano stati 3.804. Sono invece 52 le vittime in un giorno, una in più di ieri. A fronte poi di 293.469 tamponi (ieri erano stati 308.836), il tasso di positività resta stabile all’1,2 per cento. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 429, undici in meno rispetto a di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 20 (ieri erano 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.118, ovvero 87 in meno di ieri. Il numero dei guariti registrato oggi è di 4.407, quello degli attualmente positivi scende di 656 unità registrando un numero complessivo di 93.652. Dall'inizio della pandemia i casi di Covid sono 4.675.758, i morti 130.973. I dimessi e i guariti sono invece complessivamente 4.451.133. Tra le regioni, quella che registra più contagi è la Sicilia (434 casi), seguita da Lombardia (381) ed Emilia Romagna (351).(Rin)