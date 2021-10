Spagna: governo lancerà campagna per promuovere il pensionamento ritardato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sicurezza sociale spagnolo sta preparando una campagna per promuovere il pensionamento ritardato chesarà lanciata quando entrerà in vigore la legge sulla garanzia del potere d'acquisto delle pensioni e altre misure per rafforzare la sostenibilità del sistema. Il ministro Escriva, pur ricordando che la pensione "è un diritto, non un obbligo", ha ricordato che il numero di persone occupate oltre i 55 anni in Spagna è inferiore a quello di altri paesi europei e ha riconosciuto che un cambiamento nel "quadro normativo" e anche nel quadro culturale è necessario per invertire questa situazione. "La previdenza sociale non ha mai diffuso questi strumenti di pensionamento ritardato. In linea con la riforma di Escrivá, gli esperti che hanno realizzato lo studio per la Fondazione Mapfre sottolineano che "l'amministrazione deve intraprendere riforme che scoraggino l'espulsione degli anziani dal mercato del lavoro e garantiscano un prolungamento della vita lavorativa".(Spm)