Mafie: Cioffredi, grazie a colonnello Gosciu, auguri a nuovo capo Dia Roma colonnello Conio

- “Esprimiamo sincera gratitudine e apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni dal Colonnello Francesco Gosciu a capo del Centro Operativo della Direzione Investigativa di Roma". Così in una nota Gianpiero Cioffredi, Presidente Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio. "Per l'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio il Colonnello Gosciu è stato un interlocutore costante e prezioso che non ci stancheremo mai di ringraziare. I suoi suggerimenti, la sua disponibilità e i suoi contributi per noi hanno rappresentato un insegnamento importante per comprendere le nuove dinamiche criminali e le evoluzioni della criminalità organizzata nella nostra regione. Al Colonnello Gosciu rivolgiamo un grazie accompagnato dagli auguri per il suo nuovo incarico alla Direzione Nazionale della Dia L’arrivo del Colonnello Mario Conio alla guida del Centro Operativo della Dia di Roma si colloca in continuità con l’eccellenza investigativa rappresentata dalla Dia, in stretta collaborazione con la Polizia Giudiziaria e la Direzione Distrettuale Antimafia". (segue) (Com)