Mafie: Cioffredi, grazie a colonnello Gosciu, auguri a nuovo capo Dia Roma colonnello Conio (2)

- "Siamo felici che il Colonnello Mario Conio metterà al servizio della nostra città e del Lazio la sua lunga e brillante esperienza investigativa costruita nelle trincee della lotta alla criminalità organizzata tra Palermo, Reggio Calabria, Messina, Crotone, Giuliano e da ultimo come Comandante del Reparto Operativo dell’Arma dei Carabinieri di Roma. Al nuovo capo della Dia di Roma un convinto e sincero augurio di buon lavoro. La Dia, voluta 30 anni fa da Giovanni Falcone, rappresenta un laboratorio in cui le diverse forze di polizia collaborano nella loro pluralità ed è una ricchezza, parte integrante di un sistema di eccellenza investigativa che nella Capitale, grazie ad un’azione efficace di collaborazione e sintonia tra tutte le Forze di Polizia e la Procura di Roma, ha raggiunto significativi risultati straordinari nel contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie”, conclude Cioffredi. (Com)