Commercialisti: Sisto (FI), trovare soluzione per garantire voto

- "Il problema relativo al rinvio delle elezioni dei dottori commercialisti è articolato perché presenta complicanze di carattere giudiziario. Bisognerà dipanare la matassa, la settimana prossima è in programma una riunione dedicata a questo argomento, nella quale analizzeremo le situazioni dei singoli ordini e del consiglio nazionale. Speriamo di arrivare a una soluzione conciliando le esigenze di tutti dopo un'approfondita analisi della situazione giudiziaria; quando si ferma un meccanismo così delicato è necessario trovare intervenire con rapidità e fermezza. Il nostro unico obiettivo è trovare immediatamente una soluzione per permettere di scegliere ai dottori commercialisti di scegliere i propri rappresentanti". Lo ha detto Francesco Paolo Sisto, sottosegretario al Ministero della Giustizia, nel corso del Congresso 2021 promosso dall'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, in corso a Reggio Calabria. (segue) (Ren)