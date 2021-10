Commercialisti: Sisto (FI), trovare soluzione per garantire voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo De Lise, presidente dell'Ungdcec, ha commentato: "Siamo d'accordo con il sottosegretario Sisto circa la necessità di ripristinare la democrazia all'interno della nostra categoria. Siamo fermamente convinti che servano regole nuove e certe che ci permettano di poter ripartire e ritornare ad essere credibili". Sisto ha evidenziato come, oltre a "sbloccare la paralisi elettorale", sia necessario anche "portare in porto il Dl malattia professionisti. La strada è stretta perché l'impegno economico è maggiore del previsto: per uscire dall'impasse bisognerà fare squadra anche in Parlamento, quando si tratta di professioni non esistono maggioranza e opposizione. Infine - ha concluso il sottosegretario - voglio rimarcare come oggi si rilevi, in Italia, un cambiamento della lettura del professionista nel pianeta delle riforme. Il professionista assume infatti un contenuto anche etico, fondamentale nel contrasto all'illegalità, un tema di cui si parla peraltro nel Pnrr. Il commercialista, dunque, come garanzia di legalità". (Ren)