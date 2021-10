Lega: Renzi, Morisi? Non diffondiamo odio su social e nelle piazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi che l’ideatore della macchina del fango leghista è implicato in una vicenda di droga che troverà il suo compimento nelle sedi istituzionali, io rivendico il fatto di non attaccare a livello personale Luca Morisi o Matteo Salvini o chiunque altro. Rivendico di avere un altro stile". Lo scrive nella sua E-news Matteo Renzi, leader di Italia viva. "Noi siamo diversi. Contestiamo da sempre l’uso delle gogne mediatiche e delle campagne di odio virali. E se anche questa scelta di civiltà ci dovesse costare consenso, poco importa - continua Renzi -. Lo dico ai tanti che mi hanno scritto contestandomi per questa scelta. Questi siamo noi. Che facciamo politica e non diffondiamo l’odio sui social e nelle piazze. Magari non vi convince, ma sapete anche voi che è più giusto così". (Rin)