Sanità: assessore Lazio, dobbiamo riformare il sistema a partire dal territorio

- "Il Servizio sanitario nazionale dopo la tempesta dovrà essere diverso da quello che abbiamo conosciuto finora". Lo ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel messaggio inviato in occasione dell'evento annuale dell'Istituto per la Competitività (I-Com) sui temi della salute. "Innanzitutto occorrono una grande rivoluzione digitale e una velocizzazione di tutti i processi verso la telemedicina, la teleassistenza e il trasferimento di immagini a distanza. E poi abbiamo bisogno di professionisti sanitari dell'assistenza domiciliare - aggiunge D'Amato -. Dobbiamo innovare e riformare profondamente il sistema a partire dal territorio e dalle cure primarie se vogliamo veramente arrivare a una sanità di prossimità". (Com)