Romania: Ciolos (Usr Plus), obiettivo è vincere le presidenziali nel 2024

- "Il mio obiettivo è che Usr Plus vinca le elezioni presidenziali in Romania del 2024". Lo ha detto il copresidente di Usr Plus, Dacian Ciolos, all'emittente radiofonica "Digi FM". A poche ore dall'annuncio del risultato delle elezioni interne, che decideranno chi sarà l'unico presidente di Usr Plus, Ciolos ha detto che per vincere le elezioni presidenziali il partito deve presentarsi con il candidato meglio piazzato e si è dichiarato disposto a candidarsi. Ciolos ha affermato che Usr Plus deve presentare il candidato meglio posizionato per le elezioni presidenziali del 2024, anche se non si tratta di lui o Dan Barna. "Nel 2024 dobbiamo avere il candidato migliore. Per me, l'obiettivo nel 2024 è vincere le elezioni presidenziali. Credo che questo sia molto possibile e poi ovviamente bisogna scegliere il candidato più idoneo per raggiungere questo obiettivo, per attirare non solo il sostegno degli elettori di Usr Plus, ma per dare fiducia al maggior numero possibile di cittadini rumeni e poi ovviamente dobbiamo scegliere la persona con il miglior profilo, che sia o meno il presidente del partito", ha detto Ciolos precisando che è disposto a candidarsi se sarà nella posizione migliore. (Rob)