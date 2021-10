Bielorussia: Corte Suprema scioglie organizzazione per i diritti umani "Comitato Helsinki"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema della Bielorussia ha sciolto l'organizzazione per i diritti umani "Comitato Helsinki bielorusso", come riportato dall'organizzazione non governativa "Viasna". Il tribunale ha definito "grave violazione della legge" i motivi dello scioglimento dell'organizzazione per i diritti umani. Secondo l'Associazione bielorussa dei giornalisti, il "Comitato Helsinki bielorusso" era l'ultima organizzazione per i diritti umani registrata nel Paese, mentre "Viasna" riporta come negli ultimi tre mesi siano state liquidate in Bielorussia più di 130 organizzazioni non governative. (Rum)