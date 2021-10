Expo 2020: Coldiretti, apre con record export cibo italiano, + 13 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alimentare Made in Italy fa registrare il record storico nelle esportazioni con un balzo del 13 per cento nel 2021 e punta verso la storica cifra di 50 miliardi di euro mai registrata nella storia dell’Italia. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti in occasione dell’avvio dell'Expo di Dubai, negli Emirati arabi uniti che ha raccolto il testimone proprio dall'Italia, sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero nei primi sette mesi del 2021. Un risultato ottenuto – sottolinea la Coldiretti in una nota – nonostante le difficoltà degli scambi commerciali e il lockdown in tutti i continenti della ristorazione che ha pesantemente colpito la cucina italiana ma anche favorito il ritorno in tutti continenti alla preparazione casalinga dei pasti con il boom delle ricette Made in Italy. L’emergenza sanitaria Covid – precisa la Coldiretti – ha provocato una svolta salutista nei consumatori a livello globale che hanno privilegiato la scelta nel carrello di prodotti alleati del benessere come quelli della dieta mediterranea. E si attende nei prossimi mesi l’impatto positivo sulle vendite all’estero della vittorie sportive che hanno dato prestigio all’immagine del Made in Italy. (segue) (Com)