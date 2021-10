Israele: società Ict hanno ricevuto 17,5 miliardi di dollari di investimenti nei primi nove mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società tecnologiche israeliane hanno ottenuto investimenti pari a 17,5 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2021, ben al di sopra del record di 10 miliardi di dollari ottenuti in tutto il 2020. Lo riferisce oggi il quotidiano economico israeliano "Globes". Nonostante le numerose festività celebrate nel mese di settembre, le start-up israeliane hanno ricevuto investimenti per oltre 2,2 miliardi di dollari nel settembre 2021, secondo i comunicati stampa delle società, dei loro investitori e di altre fonti. La cifra potrebbe essere maggiore in quanto alcune aziende preferiscono non divulgare tutti i finanziamenti ricevuti. A settembre, i principali finanziamenti li ha ottenuti la società di sicurezza delle applicazioni cloud native Snyk, che ha ottenuto 530 milioni di dollari di investimento (300 milioni di dollari in nuovi fondi di investimento e 200 milioni di dollari nel quadro di un accordo secondario, in cui gli azionisti esistenti hanno venduto le loro azioni). . (Res)