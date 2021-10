Venezuela: inflazione, da oggi in vigore il nuovo Bolivar digital (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'economista Angel Alvarado, fondatore dell'Ovf, si tratta di una nuova "operazione gattopardesca" del governo, che non cambierà più di tanto le condizioni di vita ed economiche dei cittadini. I venezuelani sono "abituati a veder cambiare la moneta, ogni volta con qualche zero di meno", ha detto Alvarado ad "Agenzia Nova". In compenso "il paese è sempre più povero, i salari sono sempre meno adeguati, le opportunità di lavoro crollano e migliaia di imprese chiudono, a causa di un livello di iperinflazione" che traduce al massimo "l'incapacità di garantire una politica monetaria sana". Secondo le rilevazioni dell'Ovf, a luglio l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 19 per cento su mese e del 1.984 su anno, comunque in calo rispetto alla crescita percentuale a sette zeri stimata nel 2019 dal Fondo monetario internazionale (Fmi). (Vec)