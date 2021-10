© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca acquisterà da Israele quattro sistemi di difesa antiaerea a corto raggio Spyder per 13,7 miliardi di corone (circa 540 milioni di euro). Lo ha comunicato in una nota il ministero della Difesa di Praga. Il dicastero precisa che la firma dell’accordo avverrà martedì 5 ottobre, ovvero tre giorni prima delle elezioni parlamentari in Repubblica Ceca. (Vap)