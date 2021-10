Fd'I: Fiano (Pd), insopportabile puzza di fascismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono parole sufficienti per il servizio di 'Fanpage' trasmesso ieri sera da 'Piazzapulita'. C'è un'insopportabile puzza di fascismo che si sente da lontano in quei discorsi, in quelle battute oscene sugli ebrei, sugli immigrati, sulle donne, in quelle amicizie naziste, in quei saluti romani, in quell'orgoglio fascista per niente celato". Lo afferma Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera. "Tutto questo - sottolinea - avviene a margine di un pezzo di campagna elettorale di una candidata in Consiglio comunale a Milano di Fratelli d'Italia. Noi non ci occupiamo del lavoro della magistratura che immagino vorrà visionare il materiale per valutare le proprie azioni, circa evidenti proposte di finanziamento elettorale in nero. Noi ci occupiamo della battaglia democratica per chiudere ogni spazio di agibilità politica in questo Paese a chi ancora ha nostalgia di Hitler e Mussolini. Evidentemente non stanno solo nello scantinato di qualche sede di Casapound, Forza Nuova e Lealtà e Azione". (com)