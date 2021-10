Speciale infrastrutture: Francia, TotalEnergies, Vinci e Air Liquide si alleano nell'idrogeno rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi francesi TotalEnergies, Vinci e Air Liquide hanno lanciato un fondo di investimenti dedicato allo sviluppo di infrastrutture di idrogeno rinnovabile a basse emissioni di carbone. "Questa iniziativa punta ad accelerare la crescita dell'ecosistema idrogeno investendo in grandi progetti strategici", si legge in un comunicato congiunto. Il fondo dovrebbe essere operativo per la fine dell'anno e "investirà nell'insieme della catena di valore dell'idrogeno rinnovabile a basso carbone nelle regioni più promettenti dell'America, dell'Asia e dell'Europa", continua la nota. I progetti sviluppati dovrebbero avere un valore complessivo di 15 miliardi di euro. Il fondo sarà gestito da Hy24, joint venture tra il fondo Ardian e la piattaforma FiveT Hydrogen. TotalEnergies, Vinci e Air Liquide investiranno 100 milioni di euro a testa nel progetto. (Frp)