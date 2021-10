Speciale infrastrutture: Prysmian, al via realizzazione parco eolico offshore Vineyard negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni di installazione, prosegue la nota, saranno realizzate con le navi posacavi Cable Enterprise e Ulisse, di proprietà del Gruppo. La consegna e il collaudo del progetto sono previste per il quarto trimestre del 2023. Prysmian fornirà anche un sistema Pry-Cam per il monitoraggio permanente. "La ripresa del progetto Vineyard conferma l’accelerazione degli Stati Uniti verso la transizione energetica”, ha commentato Hakan Ozmen, Evp Projects di Prysmian Group. “Prysmian punta a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo e upgrade delle infrastrutture delle reti elettriche per supportare la transizione degli Stati Uniti verso fonti energetiche rinnovabili: disponiamo di tecnologie in cavo all’avanguardia, grande capacità produttiva e di installazione, di un’ampia presenza e track record negli Stati Uniti”, ha concluso. (Com)