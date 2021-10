Speciale infrastrutture: Sardegna, Peru (Udc), treni green primo passo per avvio di filiera di produzione idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il finanziamento del collegamento ferroviario Sassari-Alghero-Aeroporto con treni a idrogeno è un'opportunità, ma solo se diventa il primo passo per realizzare da un lato una filiera di produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili nell'area industriale di Porto Torres, dall'altro per avviare il nuovo assetto della mobilità sostenibile di tutta la nuova Città metropolitana di Sassari". Così il consigliere regionale sardo Udc Antonello Peru per il quale l'operazione sarà possibile " i 66 Comuni che la compongono: anche il più piccolo nell'Area metropolitana dovrà potersi collegare in tempi rapidi con tutti gli altri centri del nord ovest dell'Isola". Il collegamento con treni ecologici è stato finanziato con 140 milioni dal governo, un'occasione, secondo Peru, per dare il via ad un "percorso per ridurre il divario esistente tra le infrastrutture ferroviarie della nostra regione e quelle del resto del Paese". (Rsc)