Speciale infrastrutture: Mipaaf su infrastrutture irrigue, approvata prima lista progetti ammissibili, investimenti per 1,6 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato il primo elenco di progetti strategici nel settore delle infrastrutture irrigue ammissibili a finanziamento con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Risultano ammissibili a finanziamento 149 progetti, di livello esecutivo, presentati da Consorzi di bonifica ed Enti irrigui, per un importo complessivo di investimenti pari a 1,6 miliardi di euro. Sempre con lo stesso provvedimento, sono stati considerati ammissibili 10 ulteriori progetti, di livello definitivo, per un importo di circa 89 milioni di euro. Ne dà notizia in un comunicato il ministero delle Politiche agricole (Mipaaf). (Com)