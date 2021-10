Speciale infrastrutture: Moldova, contratto per fornitura di gas naturale russo è stato prorogato di un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto per la fornitura di gas naturale russo alla Moldova è stato prorogato di un mese, fino alla fine di ottobre. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dello sviluppo regionale della Moldova, Andrei Spanu, citato dall'agenzia "Mold-street.com". "Per non compromettere le consegne di gas a breve termine, abbiamo confermato l'estensione di un mese del contratto di fornitura di gas tra Moldovagaz (società statale di distribuzione del gas in Moldova) e Gazprom. L'estensione del contratto avviene alle stesse condizioni in cui la Moldova ha ricevuto il gas a settembre", ha affermato Spanu. Anche il presidente di Moldovagaz, Vadim Ceban, ha annunciato la proroga dell'attuale contratto per un mese e ha detto che proseguiranno le trattative per la firma di un contratto a lungo termine e il prezzo di acquisto del gas. In precedenza, Ceban ha spiegato che chiederà all'Agenzia nazionale di regolamentazione dell'energia di aumentare le tariffe del 30-35 per cento. (Rob)