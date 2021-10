Speciale infrastrutture: Giovannini, 70 per cento di 62 miliardi Mims per lotta crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) "ha 62 miliardi del Pnrr e dei fondi associati. Il 70 per cento di questo investimento va per la lotta alla crisi climatica. Mediamente, il Pnrr italiano va in questa direzione per il 37 per cento, per il Mims questa quota è doppia: abbiamo fatto una scelta di campo netta". Lo ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel suo intervento a Italy Goes Green, evento organizzato da Vodafone Italia, Officine Italia e Politecnico di Milano, con la collaborazione di Asvis e Anci. "E' una scelta sistemica, per la transizione ecologica, per quella digitale, per contrastare le disuguaglianze. Il 56 per cento delle nostre risorse vanno al Mezzogiorno. La nostra impostazione nel disegnare il Pnrr è stata basata sui 17 Sustainable development goals dell’Agenda 2030", ha aggiunto Giovannini. (Rin)