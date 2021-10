Fd'I: Letta, richiesta girato a Fanpage e autosospensione Fidanza non bastano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta a Fanpage della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, di avere le ore di girato del filmato su Fd'I "non basta, come non basta l'autosospensione" di Fidanza, quello dell'autosospensione "è un istituto che giuridicamente non esiste". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, a "Oggi è un altro giorno" su Rai1. Nell'inchiesta giornalistica "è coinvolto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo", ha rammentato. (Rin)