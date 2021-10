Milano 2021: Bernardo, su sanità il sindaco uscente sembra non ricordare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Notiamo ancora una volta che il candidato sindaco uscente soffre di amnesie. Parla di sanità quando proprio lui da responsabile della salute dei cittadini si faceva fotografare davanti a un aperitivo nel 2020 durante il Covid. Io insieme al mio team so dov'ero: in trincea senza gradi e senza quasi mai uscire per piu di cinquanta giorni. Con Regione Lombardia attiverò da subito una linea virtuosa, puntuale e di grande collaborazione anche sul Welfare". Lo afferma in una nota Luca Bernardo, candidato sindaco di Milano per il centrodestra. (Com)