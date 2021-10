Vaticano-Usa: fonti, Papa Francesco riceverà Biden il 29 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco dovrebbe ricevere Joe Biden il prossimo 29 ottobre, in quella che sarà la prima visita ufficiale del presidente degli Stati Uniti in Vaticano dal suo insediamento. Lo riferiscono fonti del Palazzo apostolico, secondo cui sono in corso i preparativi per l'incontro e i primi carichi di camion e attrezzature per la visita sono già in viaggio per Roma. Secondo le fonti, Biden - che sarà a Roma per partecipare al summit finale dei capi di Stato e di governo del G20, in programma a Roma il 30 e 31 ottobre prossimi - avrà poi colloqui bilaterali in segreteria di Stato con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, e l'arcivescovo Paul Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Nessuna conferma è finora giunta da parte della Sala stampa della Santa Sede, che tende a confermare la visita solo dopo l'annuncio ufficiale del capo dello Stato. Biden ha incontrato per la prima volta papa Francesco nel settembre 2015, quando Bergoglio partecipò all'Incontro mondiale delle famiglie a Filadelfia. A quel tempo, Biden era vice dell'allora presidente Barack Obama. Sempre da vicepresidente, Biden ha visitato il Vaticano il 29 aprile 2016 per partecipare a un vertice sulla medicina rigenerativa. (Civ)