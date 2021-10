Nigeria: proteste ad Abuja nel giorno dell'indipendenza, chieste le dimissioni di Buhari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza ad Abuja nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza della Nigeria per chiedere le dimissioni del presidente Muhammadu Bugari. Le proteste, riferisce la stampa locale, sono degenerate dopo che la polizia ha disperso i manifestanti sparando lacrimogeni. Non è chiaro se vi siano stati degli arresti. Alcuni manifestanti scandiscono slogan ed esibiscono cartelli con su scritto "Buhari Must Go". Nel suo discorso per il giorno dell'indipendenza, che ricorre oggi, Buhari ha minimizzato l'enormità delle sfide alla sicurezza che il Paese si trova ad affrontare e la crisi economica che attanaglia la prima economia del continente. Nel suo discorso Buhari ha inoltre accusato i media nigeriani di "riportare solo commenti irresponsabili" che danneggiano la reputazione del Paese. "Le nostre testate e commentatori devono smettere di riportare solo osservazioni irresponsabili e dire la verità presentando i fatti ai lettori", ha detto Buhari. “Coglierò quindi questa opportunità, in questo giorno speciale che simboleggia l'unità e l'unicità della nostra grande nazione, per chiedere a tutti i nigeriani di abbracciare la pace e il dialogo, qualunque siano le vostre lamentele”, ha affermato il leader nigeriano. “I semi della violenza sono piantati nella testa delle persone attraverso le parole. Le dichiarazioni sconsiderate di alcuni hanno portato alla perdita di molte vite innocenti e alla distruzione di proprietà", ha aggiunto Buhari, invitando i cittadini nigeriani ad "uscire allo scoperto e parlare contro le bugie che vengono spacciate". (segue) (Res)