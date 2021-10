Nigeria: proteste ad Abuja nel giorno dell'indipendenza, chieste le dimissioni di Buhari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alle crescenti critiche sul deterioramento della sicurezza e della situazione economica sotto la sua presidenza, Buhari sta rispondendo con regolamenti, politiche e legislazioni rigorose per controllare lo spazio dei media tradizionali e dei social media, oltre che dei canali di libertà di parola che i cittadini utilizzano anche per la pianificazione e l'esecuzione di molti attività. Tra il 2015 e il 2018 la Nigeria ha registrato i peggiori attacchi ai giornalisti in 34 anni e gli esperti affermano che i recenti sviluppi riportano alla memoria il passato del presidente come dittatore che ha esercitato poteri assoluti come capo di Stato militare tra il 1984 e il 1985, invocando decreti arbitrari. A giugno il governo nigeriano ha sospeso a tempo indeterminato le operazioni di Twitter, dopo aver affermato che il sito di micro-blogging veniva utilizzato per minare "l'esistenza della Nigeria" attraverso la diffusione di notizie false che hanno "conseguenze violente". Per questo motivo, la National Broadcasting Commission (Nbc) ha ordinato alle emittenti di sospendere il "patrocinio" della piattaforma e ha descritto il suo ulteriore utilizzo da parte delle stazioni radiofoniche come "non patriottico". Da allora molte emittenti radiotelevisive si sono conformate alla direttiva e hanno interrotto l'uso di Twitter. Media e sostenitori dei diritti umani hanno condannato la direttiva della Nbc definendola "illegale" e un attacco alla libertà di stampa. Da allora il governo ha chiesto ai legislatori di conferire alla Nbc poteri per regolamentare anche tutti i "media online". (Res)