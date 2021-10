Amministrative: Salvini, si andrà ovunque al ballottaggio, anche a Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader della Lega, Matteo Salvini, "ci saranno ballottaggi dappertutto". "Sono elezioni di sindaci, vince, molto banalmente, chi ne prende di più". Nelle grandi città "partiamo da 5-0 per gli altri e avremo un risultato sicuramente migliore del 5-0, ne riparliamo tra 15 giorni". Rispondendo alle domande dei cronisti sui possibili risultati a Bologna, roccaforte della sinistra, Salvini ha risposto in maniera affermativa: "Il mio obiettivo è questo". "A sinistra c'è un candidato vecchio, giovane sulla carta, ma vecchio come modo di fare. Il nostro candidato è meno conosciuto ma penso che sia entrato nel cuore dei bolognesi". (Rem)