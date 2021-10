Milano: al via l'iter per riqualificare case popolari di viale Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende corpo il progetto di rigenerazione urbana del quartiere tra Gorla e Precotto, nei pressi del parco di Villa Finzi. La sua riprogettazione, che ha l'obiettivo di integrare i servizi pubblici per la casa e il più ampio sistema di welfare territoriale, di recente ha ottenuto attraverso un bando pubblico il finanziamento dal Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, insieme a quella di un altro quartiere, in zona Corvetto, tra lo scalo di Porta Romana e Rogoredo-Santa Giulia. I due progetti gemelli, denominati 'Sant'Erlembaldo-Villa Finzi Remix' e 'Corvetto Universal city', possono infatti contare su un totale di 28 milioni di euro (oltre 13,8 milioni di euro ciascuno). Il Comune parteciperà con un cofinanziamento massimo in conto capitale di 9,4 milioni per l'intervento relativo a Corvetto e di 7,5 milioni per quello di Gorla. Per la riqualificazione del complesso Erp di viale Monza 142, il cui costo previsto ammonta a 1,2 milioni di euro, sono appena state approvate in Giunta le linee di indirizzo utili all'avvio della procedura di partenariato pubblico-privato. La proposta presentata destina lo stabile, composto da tre corpi di fabbrica per 19 alloggi, a un progetto sperimentale di social housing, al fine di realizzare un modello gestionale innovativo che preveda il mix sociale, l'integrazione tra residenza, servizi condivisi e funzioni di quartiere coniugando il tema dell'alloggio sociale con quello della qualità urbana ed edilizia e favorendo una risposta alle varie articolazioni della domanda abitativa in affitto. Accanto alla dotazione Sap (Servizi abitativi pubblici), sono previsti anche alloggi a canone agevolato ed altri, in quota minoritaria, da affittare con un Patto di futura vendita. (segue) (Com)