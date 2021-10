Milano: al via l'iter per riqualificare case popolari di viale Monza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ristrutturazione dell'immobile dovrà avere caratteristiche edilizie di alta sostenibilità, garantendone l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza delle componenti strutturali e il superamento delle barriere architettoniche per una fruizione universale. Il progetto generale prevede anche la completa riqualificazione di un altro complesso di case popolari, quello di via Sant'Erlembaldo 2: qui i locali della portineria verranno riattivati grazie alle risorse di Pon Metro ed è prevista anche la riqualificazione dello spazio esterno di pertinenza, compresi i tre padiglioni adibiti a servizi (Teatro del Sole, Teatro Officina, Servizi Minori). Molti gli interventi previsti nella zona circostante: il recupero della Casetta del custode, del piano interrato del padiglione Negri Pini nel parco di Villa Finzi; il potenziamento del sistema di accessi al complesso Erp di via Sant' Erlembaldo e attraverso il parco, collegando quest'ultimo con la pista ciclabile lungo il Naviglio della Martesana, via Bechi e vie limitrofe; l'attivazione di nuovi servizi di accompagnamento e aggregazione sociale, soprattutto per le persone più vulnerabili, per la valorizzazione del parco; infine, la riprogettazione del mercato di via Gorla che, insieme a quelle commerciali, dovrà ospitare anche attività commerciali e sociali a favore di tutti gli abitanti del quartiere. (segue) (Com)