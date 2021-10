Milano: al via l'iter per riqualificare case popolari di viale Monza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in tema di riqualificazione dei contesti di edilizia popolare, l'Amministrazione ha anche acquisito il progetto di recupero e sistemazione dello spazio pubblico compreso tra i caseggiati delle vie Cesana, Tarabella e Palmanova. Sono previsti spazi di intrattenimento per anziani, pavimentazioni e recinzioni nuove, il rifacimento del sistema di illuminazione, maggiore cura del verde, un'area pensata per feste e incontri, attrezzata anche per essere utilizzata dai bambini. Interventi "leggeri" e creativi che riqualificheranno e valorizzeranno l'area interna, in modo da renderla fruibile dagli inquilini e anche dagli abitanti della zona, migliorandone la qualità della vita. Il progetto, denominato "Ripensare lo spazio comune. Via Palmanova 57-Milano", è firmato dalla società Lombardini 22 spa, gruppo con sede a Milano che accoglie collaboratori specializzati in discipline complementari per la progettazione integrata, ovvero che coinvolge tutti gli aspetti inerenti le trasformazioni urbane, ed è stato donato all'Amministrazione. Con una delibera la donazione è stata accettata ed ora l'acquisizione costituirà la base per la scelta del percorso migliore per la realizzazione del progetto, che sia una gara pubblica o l'individuazione di uno sponsor. (Com)