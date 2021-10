Viabilità: Aspi, su A4 Mi - Bs diverse chiusure notturne per lavori di pavimentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota Autostrade comunica che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire programmati lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in orario notturno: dalle 21.00 di lunedì 4 alle 5.00 di martedì 5 ottobre, sarà chiusa la stazione di Agrate sud, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cavenago o di Monza; dalle 21.00 di lunedì 4 alle 5.00 di martedì 5 ottobre, sarà chiusa l'area di servizio "Valtrompia sud", situata nel tratto compreso tra Ospitaletto e Brescia ovest, verso Brescia; dalle 21.00 di martedì 5 alle 5.00 di mercoledì 6 ottobre, sarà chiuso l'allacciamento con la A51 Tangenziale est di Milano, per chi proviene da Torino ed è diretto verso Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Agrate Brianza, percorrere la Sp121 e immettersi sulla A51 dallo svincolo di Carugate; nelle tre notti consecutive di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre, con orario 21.00-5.00, sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Palazzolo o di Grumello. Si ricorda che la stazione di Ponte Oglio rimarrà chiusa, in uscita per chi proviene da Brescia, fino al 31 dicembre, per consentire indagini approfondite sul viadotto di uscita della stazione, propedeutiche alla definizione del progetto di ammodernamento. Dalle 21.00 di giovedì 7 alle 5.00 di venerdì 8 ottobre, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A58 Teem Tangenziale est esterna di Milano, verso Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cavenago, percorrere la Sp176 ed entrare sulla A58 Teem alla stazione di Pessano con Bornago; dalle 21.00 di venerdì 8 alle 5.00 di sabato 9 ottobre, sarà completamente chiusa la stazione di Seriate, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Grumello o di Bergamo. (Com)