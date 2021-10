Giustizia: Sisto e Mulè incontrano ordine degli avvocati di Spoleto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se dovessi misurare la qualità della giustizia spoletina dalla visita alla Casa di Reclusione di Spoleto la definirei eccellente: lo si percepisce, oltre che dalla efficienza delle strutture e dalla cura dei Dirigenti, guardando negli occhi i detenuti, consapevoli di vivere in una struttura di qualità". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, a margine degli incontri istituzionali svolti nella città di Spoleto accompagnato dal sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. "Nel corso delle visite di oggi - ha proseguito Sisto parlando del colloquio avuto con il procuratore, Alessandro Cannevale, e il presidente del Tribunale di Spoleto, Silvio Magrini Alunno - ho avuto modo di approfondire criticità e problematiche relative all'organico e alla geografia giudiziaria e ho preso l'impegno di approfondire i temi di rilievo per questo ufficio giudiziario". Presso il Cinema Sala Frau di Spoleto il sottosegretario Sisto ha poi incontrato l'Ordine degli avvocati di Spoleto insieme al candidato sindaco di Forza Italia, Maria Elena Bececco, e al sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, candidato al consiglio comunale. "Siamo persone semplici - ha dichiarato Mulè - incapaci di fare discorsi retorici, risolviamo i problemi e li prendiamo per mano. Non ci difetta la capacità di aggredire le criticità di un territorio e risolverle. Ringrazio l'amico di Sisto e la sua sensibilità di essere qui: so perfettamente che si impegnerà per dare risposte laddove il ministero della Giustizia può intervenire. Siamo la dimostrazione fisica e plastica di quello che possiamo fare e siamo disposti a fare".(com)