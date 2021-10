Speciale energia: Spagna, Garamendi (Ceoe), "logica" sospensione a investimenti in società energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il congelamento degli investimenti annunciato in Spagna da alcune compagnie energetiche a causa dell'instabilità normativa è "logico". Lo ha affermato il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi. Il piano integrato per l'Energia e il Clima approvato dal governo spagnolo prevede investimenti per 241,4 miliardi di euro tra il 2021 e il 2030, che saranno utilizzati principalmente per potenziare le rinnovabili, il risparmio e le misure di efficienza, l'elettrificazione e le reti. L'80 per cento di questi investimenti saranno fatti dal settore privato, mentre il restante 20 per cento saranno investimenti delle varie amministrazioni pubbliche, compresi i finanziamenti europei. Garamendi ha sottolineato che i mercati finanziari, i fondi di investimento, i risparmiatori e le stesse compagnie elettriche vedono con preoccupazione l'instabilità in un mercato che ha bisogno di una regolamentazione chiara. "In Spagna dipendiamo molto di più di altri Paesi dall'entrata del gas e quindi dalla volatilità di questo mercato", ha avvertito Garamendi. "Quello che dobbiamo vedere è come combinare la competitività delle imprese industriali, che è molto importante, e una regolamentazione stabile per il settore degli investimenti", ha detto il presidente della Ceoe. (Spm)