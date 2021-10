Speciale energia: Bisio (Vodafone Italia), ancora in tempo per raggiungere i target

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana milanese della Youth4Climate è stata “una grande sferzata, una scossa di adrenalina anche per noi aziende, nel migliorarci: è indubbio che siamo vicini al punto di non ritorno per quanto riguarda l’ambiente, ma la buona notizia è che siamo ancora in tempo per raggiungere i target”. Lo ha detto Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia, all’evento “Italy goes green” organizzato da Vodafone Itali, Officine Italia e Politecnico di Milano. “Il settore del digitale è responsabile dell’1,5 per cento delle emissioni globali, non tantissimo, ma il problema sono i moltiplicatori: per un’azienda come Vodafone, che ha più di 18 milioni di clienti, significa 250 mila tonnellate di CO2 in un anno, ed è per questo che abbiamo deciso di impegnarci per azzerare le emissioni delle nostre reti, che già oggi funzionano in tutta Europa grazie all’energia ricavata dal sole e dal vento”, ha detto, sottolineando la necessità di non guardare “solo alle nostre emissioni, ma al fatto che con la trasformazione digitale saremo in grado di contribuire all’abbattimento delle emissioni del 15 per cento a livello globale”. Il digitale, ha concluso, è “una leva molto importante, sinergica alla trasformazione ambientale: e questo sarà possibile grazie alla produzione di tecnologie esponenziali come il 5G o l’internet of things, e attraverso tutti i settori”. (Rin)