Milano: firmato oggi il Patto "Tunnel Boulevard" per valorizzare tragitto di via Pontano

- È stato firmato oggi, venerdì primo ottobre, il Patto di collaborazione tra istituzioni, realtà locali e abitanti del quartiere per la riqualificazione e la rivitalizzazione di via Pontano e delle aree di pertinenza dei tunnel ferroviari che collegano via Padova a viale Monza, cui seguiranno azioni di cura, animazione e manutenzione. Finalizzato nell'ambito del programma del Comune di Milano "Piazze Aperte", il Patto "Tunnel Boulevard" intende valorizzare l'intero tragitto di via Pontano, unendo via Padova a viale Monza con un percorso ciclo-pedonale capace di creare un itinerario di quartiere, dove potenziare in un'unica rete le azioni già esistenti, come il progetto Piazza Aperta in via Venini-Nolo e l'intervento di TrentaMi di via Rovereto-via Giacosa-Parco Trotter. Il progetto "Tunnel Boulevard" intende, su scala territoriale, ottimizzare i progetti e le azioni già messi in atto dal Comune di Milano, innescando un processo in grado di aumentare la vivibilità e l'interconnessione degli spazi aperti del quartiere, trasformando definitivamente il cavalcavia ferroviario da barriera fisica e spazio abbandonato a luogo di creatività urbana e di incontro sociale. (segue) (Com)