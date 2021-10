Milano: firmato oggi il Patto "Tunnel Boulevard" per valorizzare tragitto di via Pontano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno valorizzate in particolare le mura di sostegno del viadotto lungo via Pontano, diventate vera e propria galleria a cielo aperto di murales, grazie all'attività spontanea di numerosi gruppi di artisti e 'crew', alcune delle quali già attive in loco dagli anni '90. L'area diverrà inoltre luogo in cui attivare processi di animazione negli spazi adiacenti al tunnel: attività di spettacolo all'aperto e altre arti performative, installazioni temporanee di arte urbana - street art, eventi ricreativi legati alla cultura del benessere e alla cura del verde, nonché momenti collettivi di pulizia e raccolta di rifiuti abbandonati nelle aree circostanti via Pontano. Il Patto è la formalizzazione di un processo già avviato nel 2019 grazie al sostegno del Comune di Milano e del programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo. Il primo tassello di riqualificazione dell'area, riguardante l'intervento nel tunnel di via Padova, sarà effettuato con il supporto di alcuni sponsor e partner tecnici: Mapei spa e Yume srl, sotto la regia tecnica di MM spa, realizzeranno gli interventi di idropulitura e il ripristino delle pareti dei tunnel danneggiati, oltre a fornire i materiali necessari alla tinteggiatura delle pareti. L'inserimento di nuovi corpi illuminanti, per aumentare la visibilità diurna e notturna dei passaggi pedonali del tunnel, sarà inoltre realizzata da A2A mentre FinecoBank sosterrà alcuni interventi artistici. Firmatari del Patto con il Comune di Milano sono l'Associazione T12-Lab, la Cooperativa Sociale Comin, B-CAM Cooperativa Sociale e ComunicareArte Atelier Spazio Xpò. (Com)