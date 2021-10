Mali: Del Re a colloquio con rappresentanti Cedeao e Ua a Bamako

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante dell'Unione europea nel Sahel, Emanuela Del Re, ha incontrato a Bamako il rappresentante permanente della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) in Mali, Hamidou Boly, dopo aver avuto un pranzo di lavoro con i membri del Comitato locale di monitoraggio della transizione in Mali. Lo riferisce la stessa Del Re sui suoi profili social. In precedenza la rappresentante Ue aveva avuto un colloquio con l'Alto rappresentante dell'Unione africana per il Mali e il Sahel, Mamma Sidikou, oltre che con i ministri degli Esteri e della Difesa del governo di transizione, rispettivamente Alhamdou Ag Ilyene e Sadio Camara. Del Re ha iniziato martedì scorso una visita a Bamako, la prima da quando ha assunto l'incarico nel luglio scorso. Nei prossimi giorni la rappresentante sarà in visita in Camerun. (Res)