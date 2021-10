Roma: tentano di comprare alcool ma poi rapinano commerciante, fermati 2 minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno tentato di comprare alcool nonostante fossero minorenni e, al diniego del commerciante, lo hanno rapinato. E' accaduto in piazza della Rovere a Roma dove i 4 ragazzi, tutti minorenni, dopo essere entrati all'interno dell'esercizio, hanno chiesto alcune bottiglie di vino. Al "no" fermo del commerciante, la banda si è impossessata di alcune bottiglie di alcolici, cercando poi di scappare. La vittima, insieme al cugino, ha tentato di bloccarli, ma sono stati colpiti entrambi con bottiglie di vetro. Immediato l'intervento degli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Trastevere e Borgo, che ha permesso di bloccare e denunciare per rapina aggravata in concorso due minorenni di 16 e 17 anni. Proseguono le indagini finalizzate al rintraccio dei due complici, anche grazie all'esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. (Rer)