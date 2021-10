Germania-Libia: Merkel riceve Menfi a Berlino, “soluzione politica avrebbe effetti in tutta l’Africa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione politica della crisi in Libia avrebbe effetti positivi non solo nel Paese arabo, ma in tutto il continente africano nel suo insieme. Lo ha detto oggi il cancelliere tedesco, Angela Merkel, ricevendo a Berlino il capo del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi. Secondo quanto riferito dal governo federale, Merkel ha ribadito il sostegno della Germania alla Libia, “soprattutto per la stabilizzazione dell’economia” del Paese nordafricano. Secondo quanto riferito alla vigilia della visita dalla portavoce del Consiglio presidenziale, Najwa Wahiba, all'emittente televisiva "218 tv", Menfi discuterà oggi con Merkel degli ultimi sviluppi nell'attuazione della road map raggiunta a Berlino, oltre alla questione del ritiro di mercenari, combattenti e forze straniere dalla Libia, nonché della lotta al terrorismo. Menfi, ha ricordato tv libica, ha recentemente partecipato ad un incontro sul processo di pace in Libia presso la sede della missione Onu a New York, alla presenza dei ministri degli Esteri di Stati Uniti, Germania, Francia e Italia. Ieri sera, Menfi ha incontrato a Berlino alcuni ambasciatori arabi accreditati in Germania per discutere le questioni relative alla crisi libica e il sostegno dei Paesi arabi alla stabilità libica. Secondo quanto riferito dallo stesso Consiglio presidenziale sulla sua pagina Facebook, Menfi ha discusso con i diplomatici dei Paesi arabi del “sostegno agli sforzi del Consiglio presidenziale in primo luogo per il raggiungimento della riconciliazione nazionale, per arrivare allo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari alla fine di quest'anno”. Durante l'incontro, Menfi ha sottolineato l'importanza del ruolo arabo nel raggiungimento della pace in Libia, sostenendo il popolo libico per attraversare questa fase e raggiungere una stabilità permanente.(Lit)