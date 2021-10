Covid: Ema, per persone con Itp considerare rischio prima del vaccino AstraZeneca o Janssen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se una persona ha una storia di trombocitopenia immunitaria (Itp), il rischio di sviluppare bassi livelli di piastrine deve essere considerato prima della vaccinazione con i vaccini di AstraZeneca e Janssen, e il monitoraggio delle piastrine è raccomandato dopo la vaccinazione con uno di questi vaccini. A spiegarlo il comitato di valutazione del rischio dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) che ha valutato i casi di trombocitopenia immunitaria (Itp) riportati in seguito alla vaccinazione con Vaxzevria, di AstraZeneca, e con Janssen. Ema ha specificato che Itp è una condizione in cui il sistema immunitario prende erroneamente di mira le cellule del sangue chiamate piastrine che sono necessarie per la normale coagulazione del sangue. Livelli molto bassi di piastrine possono essere associati a emorragie e avere gravi conseguenze per la salute. (segue) (Beb)