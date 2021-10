Covid: Ema, per persone con Itp considerare rischio prima del vaccino AstraZeneca o Janssen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato ha valutato tutti i dati disponibili e ha raccomandato di aggiornare le informazioni sul prodotto di entrambi i vaccini per includere la Itp come una reazione avversa con una frequenza sconosciuta. Inoltre, è stata concordata una dichiarazione di avvertimento per evidenziare che i casi di livelli molto bassi di piastrine nel sangue sono stati riportati molto raramente, di solito entro le prime quattro settimane dopo la vaccinazione Janssen o Vaxzevria. Se un individuo ha una storia di Itp, il rischio di sviluppare bassi livelli di piastrine deve essere considerato prima della vaccinazione, e il monitoraggio delle piastrine è raccomandato dopo la vaccinazione con uno di questi vaccini. Come parte dello sforzo di sensibilizzazione, il comitato ha concordato il contenuto di una comunicazione diretta agli operatori sanitari. (Beb)