Milano 2021: Salvini, felice della campagna elettorale, meno delle menzogne che ci seguono

- Sono entusiasta di Luca Bernardo e della lista Lega che non è mai stata così forte. Sono contento della campagna elettorale che ho fatto. Lo ha dichiarato oggi a Milano il leader della Lega, Matteo Salvini, durante il punto stampa tenutosi nei pressi della stazione Forlanini, sulla linea M4 della metropolitana, di prossima apertura. Salvini si è però detto "meno contento delle volgarità e delle menzogne che ci inseguono da mesi". "Faccio campagna elettorale da 30 anni, ma una campagna così fangosa e cattiva a me non fa male". "Questo mi fa capire che siamo sulla strada giusta", ha concluso Salvini(Rem)