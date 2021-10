Lavori: Mazzola (Cisl Bergamo), su infortuni aumentano denunce e “mortali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Purtroppo la nostra provincia segna ancora numeri importanti che riguardano gli infortuni anche mortali e le malattie professionali – lo afferma in una nota Danilo Mazzola, segretario Cisl di Bergamo - Quando si analizzano i dati si cerca sempre di intravedere i volti che si celano dietro al singolo numero e la sofferenza fisica, morale e psicologica che un infortunio lascia nelle persone che lo subiscono e nei loro cari quando purtroppo l’infortunio è mortale. Sicuramente la situazione che stiamo affrontando non può che essere considerata come una vera 'strage nazionale' visto quanto accaduto nei giorni scorsi con 14 vittime sul lavoro”. Anche per Bergamo, si legge in una nota del sindacato, la situazione non è delle migliori, con consistenti dati Inail sulle denunce fino ad agosto 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, che al netto delle denunce da covid vedono aumentare sia gli infortuni e infortuni mortali. In aumento anche le denunce di malattia professionale che evidenziano come di lavoro ci si ammali ancora oggi. In provincia, i casi mortali sono cresciuti rispetto al 2020 in modo esponenziale: togliendo l’incidenza delle morti per Covid, infatti, si passa da un solo evento mortale a 7 nel volgere di 12 mesi. Le denunce di infortunio (anche queste “pulite” dai dati Covid) sono salite di 1613 eventi registrati. (segue) (Com)