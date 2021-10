Lavori: Mazzola (Cisl Bergamo), su infortuni aumentano denunce e “mortali” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una questione che assume sempre più i contorni di una strage che funesta l’ambiente economico e psicologico del paese” come espresso dalle parole del presidente del Consiglio Mario Draghi. “Da questo ci attendiamo provvedimenti conseguenti - continua Mazzola -, che mettano in campo, se necessario anche con un decreto legge, le misure condivise con Cgil, Cisl e Uil nazionali nell’incontro di lunedì 27 settembre 2021”. Più controlli, nuovi ispettori e medici del lavoro, un migliore coordinamento tra i vari soggetti della sicurezza (Ats, Inl, Inail e Inps), sanzioni più severe e nel caso di inadempienze gravi prevedendo la sospensione dell’attività economica e più formazione specifica alla mansione che si è chiamati a svolgere, sono le richieste dei sindacati. “Da tempo chiediamo l’introduzione della 'patente a punti' da collegare all’applicazione reale dei contratti e ai criteri di accesso alla provvidenze pubbliche ed alle gare d’appalto. Ora, va messa in atto una campagna di sensibilizzazione attraverso i mass media e i giornali che riporti il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro a condizione primaria per poter garantire un lavoro dignitoso e sicuro. Sicuramente, un periodo complicato anche per la nostra provincia, che ha visto il tema della sicurezza del lavoro legato a doppio filo all’emergenza Covid, con Bergamo che ha pagato un prezzo altissimo di lavoratori che si sono contagiati e hanno perso la vita al servizio della comunità e del bene comune”. (Com)